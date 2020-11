‘Toeristenbelasting in Haren en Ten Boer moet omlaag”

nieuws

Foto: Carla Voort Ten Boer Koopmansplein.

Het tarief van de toeristenbelasting in Haren en Ten Boer moet lager worden dan het tarief in de stad Groningen. Dat vindt de raadsfractie van de ChristenUnie.

Door de herindeling van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer geldt er nu een tarief van 3,70 euro per nacht. Dat tarief is een stuk hoger dan dat in de omliggende gemeenten. De ChristenUnie vindt het uit overwegingen van concurrentie logisch om de toeristenbelasting in Haren en Ten Boer te verlagen naar de tarieven in de buurgemeenten.

‘Iemand die voor de rust en de ruimte naar Groningen komt, zal kiezen tussen verschillende accommodaties in het landelijk gebied, en niet de stad als optie overwegen. Het is belangrijk om daar waar kan, dat onderscheid te blijven maken,” zegt fractievoorzitter Gerben Brandsema. De ChristenUnie dient hier woensdag, tijdens het begrotingsdebat, een motie over in, samen met het CDA, de PVV en 100% Groningen.