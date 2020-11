Toeristen betalen volgend jaar minder belasting in Haren en Ten Boer

nieuws

Het Martini-hotel

Vanaf 1 januari 2021 heft de gemeente Groningen minder toeristenbelasting in landelijke gebieden dan in de stad Groningen. Woensdagavond stemde de gemeenteraad in met een motie van de ChristenUnie, het CDA, de PVV en 100% Groningen die dit mogelijk maakt.

In de hele gemeente Groningen geldt nu een tarief voor ‘logiesbelasting’ van 3,70 euro per nacht. In de gemeente Het Hogeland betalen toeristen slechts 1,50 euro per nacht.

Omdat dit tarief een stuk hoger ligt dan in de omliggende gemeenten, vreesden de fracties dat de concurrentiepositie van bedrijven in de toeristische sector in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in gevaar komt. Ondernemers in de voormalige gemeente Ten Boer kunnen nu qua overnachtingen meer concurreren met buurgemeenten in het landelijk gebied dan met de stad Groningen, zo stellen de fracties.