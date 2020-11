Tinder ingezet om opkomst verkiezingen Hanze te verhogen

Filmpjes, memes en zelfs Tinder: alles wordt ingezet om studenten naar de stembus te krijgen. Deze week is de medezeggenschapverkiezing van de Hanzehogeschool, maar de opkomst is nog maar 5%.

Lijst STERK en de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) strijden om een deel van de negen zetels om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van de school. Beide partijen denken dat het juist tijdens de coronacrisis belangrijk is om te stemmen, omdat het onderwijs door de coronacrisis erg is veranderd. “De digitalisering heeft een enorme stap gemaakt, positief maar ook negatief,” zegt Danny Kolthof van Lijst STERK. “Veel studenten missen het contact. Deze verkiezing is de enige manier om als student iemand te kiezen die hun stem vertegenwoordigt.” Daar is Bjorn de Boer van HSV het mee eens. “Het is nu juist belangrijk dat studenten zeggenschap hebben. Heel veel studenten worden in het diepe gegooid en het is aan ons om daar iets van te vinden als we gekozen worden.”

De standpunten van Lijst STERK gaan dan ook vooral over de coronasituatie. “Onze punten gaan voornamelijk over digitaal onderwijs,” zegt Kolthof. “Wij proberen een goede balans te creëren tussen online en fysiek onderwijs.”

Dat geldt ook voor HSV. “Onze drie belangrijkste punten zijn dat hoorcolleges worden opgenomen, meer studieplekken in de stad en meer toetsvormen,” vertelt Bjorn de Boer. “Ook willen we dat de weg naar de studentpsycholoog beter wordt. We zien dat dat zeker nu in deze tijd belangrijk is omdat meer studenten kampen met psychologische problemen.”

Stemmen kan via deze website.