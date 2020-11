Tijdelijke viaduct over Paterswoldseweg gaat maandag open

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat

Vanaf aanstaande maandag is het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg te gebruiken voor verkeer op de zuidelijke ringweg. Komend weekend wordt het viaduct, via een tijdelijke weg, aangesloten op de bestaande wegen.

Het bestaande viaduct over de Paterswoldseweg moet vanwege de ombouw van de zuidelijke ringweg worden vervangen. Het verkeer vanaf het Vrijdheidplein wordt daarom via het tijdelijke viaduct en een tijdelijke weg langs de Laan van de Vrede.

Vanwege de ombouw van het wegennet is de zuidelijke ringweg daarom, vanaf vrijdag 22.00 uur tot maandagochtend 06.00, afgesloten vanaf het Vrijheidsplein tot aan het Julianaplein. Het verkeer vanuit Drachten richting Assen/Hoogezand wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.

Aannemerscombinaite Herepoort houdt wel een slag om de arm, want als de werkzaamheden niet kunnen doorgaan vanwege het weer, dan verschuiven de werkzaamheden naar volgend weekend (4-6 december).