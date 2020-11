Tientallen mensen demonstreren op Grote Markt vanwege abortuswet

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Grote Markt hebben zondagmiddag tientallen mensen gedemonstreerd vanwege de aangescherpte abortuswet in Polen.

Demonstranten hielden zich tijdens de actie aan de coronamaatregelen. Zo hield men anderhalve meter afstand van elkaar en werden er mondkapjes gedragen. Verschillende demonstraten droegen protestborden bij zich.

In Polen wordt al enige tijd gedemonstreerd. Aanleiding is een oordeel van het Constitutionele Hof in het Rooms-Katholieke land. Zij lieten weten dat een wet die abortus toestaat op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind onverenigbaar is met de grondwet. Dit oordeel betekent dat abortussen vrijwel helemaal verboden zijn. Polen heeft al één van de strengste abortuswetten in Europa. Jaarlijks worden er minder dan 2.000 abortussen uitgevoerd.