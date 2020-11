Tien tentamens gestaakt door storing in elektronische leeromgeving RUG

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Nestor, de elektronische lesomgeving van de Rijksuniversiteit Groningen, stond maandagmiddag voor de derde keer in anderhalve week in storing. Daardoor zijn tien tentamens vroegtijdig afgebroken.

De storing bij Nestor zorgde maandagmiddag voor overbelasting van het systeem. Duidelijk maken gebruik van de dienst, ook om te leren voor tentamens. Rond vier uur was de storing verholpen. Meerdere opleiding besloten toen al om de tentamens voorlopig te staken.

“Om drie uur kregen we direct een stortvloed aan boze appjes van studenten die niet konden inloggen” vertelt Marinus Jongman, voorzitter van de Groninger Studentenbond. “Dit is echt schandalig. De RUG heeft een half jaar gehad om Nestor op orde te krijgen voor de tentamenweek. Dat dit nu voor de derde keer in anderhalve week gebeurd is onbegrijpelijk.

Bij de Rijksuniversiteit is het probleem bekend, maar wat precies de oorzaak is van de problemen nog niet. Eerdere tentamens op dezelfde dag verliepen volgens woordvoerder Jorien Bakker goed. “De helpdesk van het onderwijssysteem verwacht dat de avondtentamens maandag gewoon door kunnen gaan. Wij vinden dit natuurlijk ook hartstikke vervelend, we proberen de tentamens zo goed mogelijk te laten verlopen tijdens de coronaperiode.”