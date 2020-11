Tenten op Grote Markt als symbolische actie voor situatie Moria

nieuws

Op de Grote Markt in Groningen worden komende zondag tenten geplaatst om daarmee aandacht te vragen voor de situatie van de kinderen in kamp Moria. De actie is onderdeel van een Europese actie.

Het gaat om een zogeheten 24-uurs manifestatie waarbij er aandacht gevraagd wordt omtrent het migratiebeleid in Europa. Iedere stad geeft een eigen draai aan de actie. De Groningse actie is in handen van Vluchtelingencomité Groningen. Op de Grote Markt zullen zondag om 13.00 uur als symbool een aantal tenten geplaatst worden. Er is een kick-off met verschillende sprekers, muziek en beelden. Een etmaal lang zal de Grote Markt vervolgens decor zijn waar vluchtelingen en burgers hun verhaal kunnen delen. Bij de actie worden de coronamaatregelen in acht genomen.

Omdat vanwege de coronamaatregelen maar weinig mensen samen mogen komen is de actie ook offline te volgen via een livestream op social media-kanalen. In Groningen werd eerder actie gevoerd voor de situatie in kamp Moria. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen riep toen op om 500 kinderen uit het kamp naar Nederland te halen. Ruim een half jaar later is er echter nog maar weinig veranderd.