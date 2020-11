Technische problemen met traumahelikopter verholpen

nieuws

De PH-LLN staat standby terwijl de PH-MAA door het MMT-team naar binnen wordt gereden. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De technische problemen die de traumahelikopter op Groningen Airport Eelde al een week aan de grond houdt zijn verholpen. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

“Sinds woensdag wordt er weer met de PH-MAA gevlogen”, vertelt Weening. “Vorige week woensdag ging de helikopter uit dienst toen er problemen werden geconstateerd. Om welke problemen het gaat is onbekend. Een monteur is in ieder geval sinds vorige week bezig geweest om het euvel te verhelpen”. In de tussentijd werd de PH-MAA vervangen door de PH-LLN die standby stond op Eelde.

Het was niet het eerste probleem met de MAA. Vier weken geleden wilde de bemanning opstijgen toen ze in de cockpit een fire-melding kregen. Ook toen werd de helikopter een aantal dagen aan de kant gehouden. De PH-MAA is een helikopter die in 2006 gebouwd werd.