OM eist TBS met dwangverpleging tegen verdachte ‘Jaagpadmoord’

Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen Milton T, de verdachte van de ‘Jaagpadmoord’. De Officier van Justitie eist geen verdere rechtsvervolging tegen de 26-jarige S. en bestempelde het incident als doodslag.

T. zou in mei vorig jaar Hidde Bergman op het Jaagpad bij Zernike met een mes doodgestoken hebben. Voor de Officier van Justitie is dat een bewijs dat Bergman een willekeurig slachtoffer was van iemand die compleet in de war was. Daarom werd er ook geen gevangenisstraf geëist, maar direct TBS met dwangverpleging.

Deskundigen zeggen dat T. chronisch schizofreen is. T. vertelde dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde en op een spraakbericht in zijn telefoon stond dat hij opnieuw ging moorden. De verdachte ontkende de feiten, maar kon zich van die dag weinig herinneren.

De verdachte is in de buurt van Bergman gezien door enkele getuigen direct na de moord. Bovendien werd er DNA van T gevonden op een hoes waar een mes in had gezeten dat bij het slachtoffer werd gevonden. Voor de Officier van Justitie was dat allemaal overtuigend bewijs.