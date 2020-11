Tabaksfabriek Niemeyer gaat definitief dicht

nieuws

Foto: Google Streetview

British American Tobacco heeft de 185 medewerkers van BAT Niemeyer maandagmiddag ingelicht over het sluiten van de tabaksfabriek. Ook de sociale werkvoorziening in de fabriek verdwijnt, waardoor nog eens een tiental banen zal verdwijnen.

BAT besloot tot de sluiting, omdat de tabaksmarkt is ingestort. Daarom moet de tabaksgigant inkrimpen en wordt de productie geconcentreerd in Duitsland en Hongarije. Er werd nog gezocht naar alternatieve productieprocessen voor Groningen door de tabaksfabrikant, maar een algehele sluiting van de fabriek komt er dus toch.

“We vragen ons af of de sluiting van de fabriek in Groningen gerechtvaardigd is”, aldus Hans Oomkes van vakbond CNV. “Dat gaan we aan de orde stellen bij de Raad van Commissarissen van BAT. Maar als ik realistisch ben, is de kans heel klein en is de sluiting van de fabriek een stuk dichterbij gekomen.”