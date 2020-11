Synagoge: ‘Adopteer een Joodse naam uit de Herewegbuurt’

nieuws

De Stichting Folkingestraat Synagoge is op zoek naar vrijwilligers die een Joodse naam willen adopteren van in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde en vermoorde Joodse bewoners van de Herewegbuurt.

Fotograaf Robert Mulder is, samen met de synagoge, het project Namen en Nummers gestart, In mei volgend jaar worden bordjes met de namen op de vloer van de Groninger synagoge gelegd. De initiatief is een variant van de actie Namen en Nummers in Amsterdam, waarbij inwoners van de Amsterdamse Oosterparkbuurt naambordjes maakten voor vermoorde Joodse buurtgenoten. Deze werden vervolgens op straat op een plattegrond gelegd.

Een eerste oproep voor deelname heeft al tot een opmerkelijke reactie geleid. Deze is afkomstig van een kleinzoon van Max Roeper, een gerespecteerde arts en chirurg die aan de Hereweg 110 woonde. De kleinzoon heeft inmiddels zijn grootvader Max Roeper voor Namen en Nummers geadopteerd. Ook is hij bereid naar Groningen komen om een naambordje te maken en in mei volgend jaar te plaatsen. Ook heeft hij 8mm familiefilmpjes gedigitaliseerd. De filmpjes zullen evenals de naambordjes in mei in de synagoge worden vertoond.

Belangstellenden voor de adoptie van een naam, kunnen zich aanmelden bij Robert Mulder: info@robertmulder.nl. Zij krijgen dan z.s.m. de namenlijst toegestuurd waaruit een naam kan worden gekozen.