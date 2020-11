“Super blij dat we ‘Unzipped’ nu echt aan het publiek kunnen laten zien”

nieuws

© Bob de Vries

Blij en opgelucht zijn ze bij het Groninger Museum. Premier Mark Rutte (VVD) maakte dinsdagavond bekend dat de musea vanaf donderdag weer open mogen. Dit betekent dat het Groninger Museum de expositie over The Rolling Stones kan laten zien.

“Ja, we zijn echt hartstikke blij”, zegt woordvoerder Willemien Bouwers van het Groninger Museum. “De afgelopen dagen gingen we er al vanuit dat het de goede kant op ging. Alle tekenen die wezen daar namelijk op. Maar vandaag merkte je toch dat in de uren voorafgaand aan de persconferentie de spanning onder de medewerkers weer toenam. Zouden ze nu toch beslissen om de musea dicht te houden? Of kunnen we vrijdag de eerste bezoekers gaan ontvangen?”

Twee weken geleden toen sprak ik je ook. Toen naar aanleiding van het nieuws dat de musea voor veertien dagen dicht moesten. De opbouw van de expositie is in de tussentijd gewoon doorgegaan hè?

“Klopt. Er is heel hard gewerkt en op dit moment is alles af. Komende donderdag vindt de officiële opening plaats. Deze is vanaf 17.00 uur online te volgen via deze website. Vanaf vrijdag zijn de bezoekers welkom. Dit betekent niet dat je massaal naar het museum kunt komen. Er blijven vanwege de coronamaatregelen restricties gelden dus je moet van tevoren reserveren.”

Jullie kijken er heel erg naar uit hè?

“Ja, we hebben hier ontzettend naar toegeleefd. De afgelopen week is er al veel aandacht van de media geweest voor ‘Unzipped’ en nu kunnen we dan eindelijk mensen gaan ontvangen. Wij zijn er helemaal klaar voor en hopelijk kunnen we met onze expositie een lichtpuntje bieden in deze donkere tijd.”