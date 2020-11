Suikerhonk Hoogkerk mag pas weer open als er een plan ligt

nieuws

foto BooST (Bert Oost)

Het Suikerhonk in Hoogkerk mag pas weer open als men met een plan komt. De ontmoetingsplek werd in oktober door de Veiligheidsregio Groningen gesloten. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden maandagavond.

Het gebouw werd gesloten omdat het voor bezoekers onmogelijk was om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. Maar de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, Koen Schuiling, laat aan de krant weten dat het niet het enige probleem is. Volgens Schuiling, die tevens burgemeester is van de gemeente Groningen, zitten er veel oudere jongeren in het Suikerhonk. “Het honk is overgenomen door een stel volwassen kerels.”

Bij een ruzie in het Suikerhonk werd afgelopen zomer de eigenaar van een Grieks restaurant in Groningen doodgestoken. Eén van de verdachten die voor de steekpartij is aangehouden is één van de officieuze voorzitters van de ontmoetingsplaats. Naar aanleiding van de steekpartij lopen er gesprekken tussen de gemeente en mensen van het honk. De gemeente wil dat er afspraken met de groep worden gemaakt. Zo moet er bijvoorbeeld een volwaardig stichtingsbestuur komen voor het honk. Op dit moment is er één officieel bestuurslid. Dit bestuurslid laat aan de krant weten dat er inmiddels twee medebestuurders zijn gevonden en dat men druk bezig is met plannen voor de toekomst.