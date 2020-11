Stukafest cancelt fysiek festival maar komt met online alternatief

nieuws

Het studentenkamerfestival Stukafest gaat in februari 2021 vanwege de coronamaatregelen niet door. In plaats daarvan komt de organisatie met een online alternatief.

Dat het festival in de fysieke vorm niet door kan gaan noemt de organisatie zuur omdat men in februari het 20-jarig jubileum zou vieren. De afgelopen periode heeft men gewerkt aan een online alternatief waarbij men in februari iedere vrijdag een editie van Stukafest TV online gaat brengen. Elke avond zetten drie studentensteden negen artiesten centraal. Kijkers kunnen tussen drie streams zappen zodat men nog steeds een eigen Stukafest-route uit kan stippelen langs acts die men graag wil zien.

“Stukafest TV wordt een nieuwe manier van een stream beleven en staat weer volledig in het teken van het in contact brengen met cultuur, zonder pretenties”, aldus voorzitter Robin van der Sluis. Stukafest blonk de afgelopen jaren uit met een divers programma. Dat zal bij de online-editie niet anders zijn. Groningen staat op 12 februari in de spotlights. In het Groningse programma onder andere aandacht voor de one-woman-band Kayleigh Beard. Ilja Geelen gaat een audiovisuele dansvoorstelling geven en Xina Mercken, ook bekend als Storytrooper, komt met een interactieve storytelling en vertelt mythes tot sprookjes tot waargebeurde verhalen.

Meer informatie is te vinden op de Instagram-pagina van Stukafest Groningen en op deze Facebook-pagina.