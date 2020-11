Studentenverenigingen sturen brandbrief naar minister over ‘ontkamering’ in binnenstad

nieuws

Foto: jonsson / Flickr.com

De Landelijke Kamer van Verenigingen, het overkoepelend orgaan van 48 studentenverenigingen in 13 steden in Nederland, roept minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brandbrief op om studentenhuizen in de stad op korte termijn niet te verminderen, maar juist uit te breiden.

De studentenverenigingen maken zich zorgen over het ‘palet aan ontkameringsmaatregelen’ wat gemeenten gebruiken in binnensteden. Volgens de verenigingskoepel gebeurt dat onder het motto ‘leefbaarheid’. Studenten hun huis uitgezet en wordt het opsplitsen van verhuurpanden tot studentenkamers tegengegaan. “Hierdoor zullen studenten steeds vaker een vreemdeling worden in hun eigen studentenstad”, zo stelt het LKvV.

”Studenten zijn het kloppend hart van een studentenstad en kunnen juist een positief effect hebben op haar ‘leefbaarheid’” gaat de Kamer verder. “Om dit te voorkomen roept de LKvV de minister van Binnenlandse Zaken op om studentenhuizen in de stad op korte termijn niet te verminderen door ‘ontkameringsmaatregelen’, maar juist uit te breiden.”