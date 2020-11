Strand Larsen ontbreekt bij FC Groningen tegen Feyenoord vanwege vakantie

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

Aanvaller Jorgen Strand Larsen ontbreekt zondag in de wedstrijd van FC Groningen tegen Feyenoord.

Strand Larsen krijgt rust van de technische staf van FC Groningen. Volgens trainer Danny Buijs was deze vakantie van Larsen al gepland. De spits was al in de Noorse competitie actief en speelt sinds half juni onafgebroken. Hij krijgt nu tien of elf dagen volledige rust zodat hij de rest van het seizoen ook fit is. Strand Larsen scoorde de afgelopen twee wedstrijden drie keer voor FC Groningen.

Eerder werd al gemeld dat Arjen Robben voorlopig niet mee speelt bij FC Groningen. Zo kan hij volledig herstellen. De overige spelers zijn allemaal beschikbaar.

De wedstrijd tegen Feyenoord wordt in Rotterdam gespeeld. De aftrap is om 14.30 uur.