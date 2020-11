Stookalert van kracht voor provincie Groningen

nieuws

Voor de provincie Groningen geldt sinds donderdagmiddag een stookalert. Dat heeft het RIVM laten weten.

Behalve voor Groningen geldt het alert ook voor Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland en Noord-Brabant. Met het stookalert worden mensen opgeroepen om geen haardvuren aan te steken en om geen hout te stoken. Bij verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, benzeen en koolmonoxide. Deze rook is voor iedereen ongezond maar vooral voor mensen met een luchtwegaandoening. In een groot gedeelte van Nederland is het donderdag nagenoeg windstil waardoor de rook langer blijft hangen. Mensen kunnen hierdoor sneller klachten ontwikkelen.

Het stookalert geldt voor onbepaalde tijd.

