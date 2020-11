Steekpartij in teststraat Martiniplaza blijkt enthousiaste GGD-medewerker met wattenstaafje

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten zondagmiddag in actie komen voor de melding van een mogelijke steekpartij in de teststraat in Martiniplaza. Uiteindelijk bleek dat de soep minder heet gegeten werd dan ze werd opgediend.

“Ik ben zojuist geïnformeerd door de meldkamer over deze melding”, vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen. “Van een steekpartij is gelukkig ook geen sprake. Een iets te enthousiaste GGD-medewerker heeft iemand gestoken met een wattenstaafje. Waarschijnlijk is het bij het afnemen van een coronatest niet helemaal goed gegaan waardoor er te ver doorgeprikt is. De persoon heeft daarbij een kwetsuur opgelopen waarvoor medische assistentie nodig was. In de meldkamer worden meldingen weggeschreven op basis van voorgeprogrammeerde omschrijvingen. Omdat een ongeluk met een wattenstaafje niet bestaat is het als steekpartij in het systeem beland.”

Incidentfotografen melden dat er een Rapid Responder ter plaatse is geweest in de teststraat. Na een kwartier is deze wagen, waarin een verpleegkundige rijdt, weer vertrokken.