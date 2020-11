“Stedenbanden met San Carlos en Moermansk moeten behouden blijven”

nieuws

De haven van Moermansk. Foto: Martin Lie, Trondheim / wikipedia

De stedenbanden met San Carlos en Moermansk mogen niet deels wegbezuinigd worden. Om dit te voorkomen dienen de fracties van GroenLinks en Student & Stad woensdagavond een amendement in.

In de gemeenteraad wordt woensdagavond het begrotingsdebat gehouden. GroenLinks en Student & Stad pleiten ervoor om 30.000 euro te reserveren om de stedenbanden in stand te houden. Groningen heeft al sinds de jaren tachtig een stedenband-relatie met San Carlos in Nicaragua en Moermansk in Rusland. De fracties vinden het belangrijk om deze blijven te onderhouden omdat het zorgt voor een culturele uitwisseling, wederzijds begrip en bevordert het de onderlinge betrokkenheid.

“Stedenbanden zijn van grote waarde voor inwoners van Groningen en van San Carlos en Moermansk”, zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks. “Het versterkt de cultuur, draagt bij aan de kennisuitwisseling en economische ontwikkeling.” Haar collega Marten Duit van Student & Stad is het daar mee eens. “De onderwijsinstellingen in Groningen zijn enorm gebaat bij de stedenbanden. Al sinds de jaren tachtig delen we veel kennis en doen studenten belangrijke ervaringen op. Nu, in een tijd waarin we naast elkaar moeten blijven staan en solidair moeten zijn, is het niet het moment om daarop te korten.”