Stadspartij: ‘Onrust over sluipverkeer in Vinkhuizen’

Foto: Stadspartij

De gemeenteraadsfractie van de Stadspartij wil dat het Groningse gemeentebestuur maatregelen neemt tegen sluipverkeer in de wijk Vinkhuizen. Daarom stelt de fractie aanstaande woensdag vragen aan het college van b en w tijdens het vragenuur.

“Automobilisten, vrachtwagens en andere voertuigen vermijden het Julianaplein en nemen de afslag Westpoort van de A7 bij Hoogkerk”, zegt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Daarna gaan ze in volle vaart via de Johan Van Zwedenlaan naar de Siersteenlaan, Diamantlaan of Edelsteenlaan om zo op de Westelijke Ringweg te komen.”

De Stadspartij ontving klachten van inwoners over de hoge snelheid die de sluipers halen op onder andere de Edelsteenlaan, terwijl daar voetgangers, fietsers en andere weggebruikers proberen over te steken. Sijbolts: “Het is niet voor het eerst dat er klachten komen over hardrijdend verkeer in dit deel van Vinkhuizen. De Stadspartij heeft begrepen dat de wijkvereniging Vinkhuizen Noord ook al aandacht heeft gevraagd. Maar tot op heden is er geen sprake van oplossingen of acties.”

Tijdens het vragenuurtje van aanstaande woensdag wil de Stadspartij van het college weten of ze op de hoogte is van deze sluiproute. Daarnaast wil de Stadspartij weten wat de gemeente gaat doen aan het sluipverkeer.