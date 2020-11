Stadjers kunnen collectief isolatiemateriaal, zonnepanelen en warmtepompen inkopen

nieuws

Het Energieloket Groningen is een collectieve inkoopactie begonnen, waarbij huiseigenaren gezamenlijk vloer- en spouwmuurisolatie, zonnepanelen en warmtepompen in kunnen kopen bij lokale aanbieders.

“Huiseigenaren kunnen en willen stappen zetten in het verduurzamen van hun huis, maar weten vaak niet goed waar te beginnen. Deze inkoopactie van het Energieloket helpt ze daarbij”, vertelt Philip Broeksema, wethouder in de gemeente Groningen. “Samen met de deelnemende bedrijven wordt een plan op maat gemaakt die aansluit bij de wensen en de financiële mogelijkheden van de huiseigenaar. Het is belangrijk dat de energietransitie en verduurzaming voor iedereen toegankelijk is.”

De inkoopactie kan gecombineerd worden met de Investeringssubsidie Duurzame Energie.

Het Energieloket, een samenwerking van de gemeente Groningen en Energiecoöperatie Grunneger Power, adviseert inwoners ook over de technische uitvoerbaarheid, de kosten en welke aanpassing het meeste opbrengen. De inkoopactie loopt tot 7 december 2020.