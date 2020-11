Stadjer werd ontvoerd en mishandeld na persoonsverwisseling

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een zestal mannen uit Leeuwarden staat de komende vier dagen terecht bij de rehtbank in Leeuwarden voor de ontvoering van een 19-man uit Groningen. Volgens RTV Noord was hij niet de man die de verdachten in september vorig jaar wilden ontvoeren, omdat ze hem hadden verward met een man die bijna dezelfde voornaam had.

Tijdens de eerste zittingsdag kwam naar voren dat het zestal de man had aangezien voor een hasjhandelaar, waarmee ze slechte ervaring hadden. Ze wilden hem een lesje leren. Maar door de persoonsverwisseling werd de Stadjer het slachtoffer van de ontvoering en de zware mishandeling die daarop volgde. De Stadjer kreeg tape over zijn ogen en tie-wraps om zijn benen. Vervolgens werd de man zo zwaar geslagen en geschopt dat hij onder de kneuzingen en blauwe plekken zat. Ook braken de voortanden van de man af. Ook goten de mannen terpentine over de man heen.

Het slachtoffer eist daarom, naast de straffen die het OM aan de daders wil opleggen, ook een schadevergoeding van 22.000 euro van de verdachten. De man lijdt aan post-traumatische stress door het incident.