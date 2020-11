Stadjer moet bijna jaar de cel in voor mensenhandel en uitbuiting 18-jarig meisje

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De rechtbank heeft een 26-jarige man uit Groningen tot een gevangenisstraf van elf maanden veroordeeld voor mensenhandel. Een kwetsbaar achttienjarig meisje moest zich van de man en een medeverdachte prostitueren en haar verdiensten afstaan.

Het tweetal bood de achttienjarige vrouw in februari van dit jaar onderdak aan, nadat zij een gevangenisstraf had uitgezeten in Frans-Guyana. Ze keerde zonder woning, bankrekening en bezittingen terug naar Nederland. De twee verdachten zorgen vervolgens voor een telefoon en brachten de vrouw naar prostitutie-afspraken. Ze lieten haar de verdiensten aan hen afstaan. “De rechtbank weegt in deze zaak in het bijzonder mee dat het gaat om een kwetsbare jonge vrouw die – zoals verdachte het zelf nota bene benoemde – hulp nodig had”, zo stelt de rechtbank.

De twee verdachten werden ook verdacht van het mishandelen van de vrouw. Ze zou door één van de twee betrokkenen zijn geslagen met een stok en bij haar aangifte had ze verschillende bloeduitstortingen over haar hele lichaam.

De verdachte werd eerder veroordeeld voor diverse strafbare feiten, waaronder gewelds- en vermogensdelicten. Daarom werd ook een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van een maand nu onvoorwaardelijk opgelegd aan de man.