Stad spreekt onderwijsagenda af

Foto: gemeente Groningen

Een leven lang kwalitatief goed emanciperend onderwijs als gelijkmaker. Dat zijn de uitgangspunten voor wethouder Carine Bloemhoff, als het gaat om onderwijs in de stad.

Niemand onder de 18 jaar zit langer dan drie maanden thuis zonder een aanbod van passend onderwijs of zorg, dat is een van de afspraken van wethouder Carine Bloemhoff in de zogenoemde onderwijsagenda. De schooldag houdt niet op met het stoppen van de lessen en het onderwijs blijft zich ontwikkelen.

In totaal trekt de stad voor onderwijs poer jaar 31 miljoen euro uit.