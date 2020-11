Speurhonden, een drone en forensische rechercheurs bij afgebrande gymzaal

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is zondag een onderzoek gestart bij gymzaal ‘De Meet’ aan de Mellenssteeg in Haren. De gymzaal werd zaterdag door een grote brand in de as gelegd.

“Het is een drukte van belang”, vertelt fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Je merkt heel duidelijk dat buurtbewoners nieuwsgierig zijn. Veel mensen komen even langsgelopen. Werpen een blik op de gymzaal waarvan alleen een berg stenen en verwrongen staal resteert. En men praat met elkaar. Daaruit blijkt vooral ongeloof. Mensen kunnen niet begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren. En er worden verhalen gedeeld over wat men gezien en gehoord heeft.”

Tekst gaat verder onder de foto





Van de gymzaal resteert alleen een hoop stenen en verwrongen staal. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Gecontroleerd uit laten branden

De brand ontstond zaterdag aan het einde van de ochtend rond 11.50 uur. Incidentfotografen meldden dat de brand aan de achterzijde van de zaal ontstaan is. De vlammen hebben zich daarna een weg naar binnen gevreten. Op het moment van het uitbreken van de brand werd er een turnles gegeven in de gymzaal. Deze kinderen konden zich in allerijl in veiligheid brengen. Ondanks dat de brandweer met groot materiaal uitrukte was er geen houden aan. Men besloot de zaal gecontroleerd uit te laten branden.

Speurhonden en een droneteam

Zondag is ook het onderzoek naar de oorzaak gestart. “Behalve veel toeschouwers zijn er ook veel hulpverleners aanwezig. Rond 11.30 uur arriveerden medewerkers van de Forensische Opsporing. Zij zijn gespecialiseerd in het achterhalen van de oorzaak van een brand. Zij kregen assistentie van een politieman die twee speurhonden bij zich had en ook kwam een droneteam ter plaatse. Deze politiemensen zijn met een drone boven de gymzaal gaan vliegen om op die manier sporen in kaart te brengen.”

Tekst gaat verder onder de foto





Een droneteam van de politie doet onderzoek bij de gymzaal. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Nablussen

Ook de brandweer van Haren is zondag standy. Nadat zaterdagavond rond 18.00 uur het nablussen er op zat keerde men weer terug naar de kazerne. Rond de gymzaal waren toen hekken geplaatst en een beveiligingsteam hield een oogje in het zeil. In de nacht naar zondag lieten zij de brandweer opnieuw komen toen ze een vuurhaard ontdekten. “Ook vanochtend begon het ineens weer te roken waarop de brandweer er opnieuw werd bijgehaald. Dit vuur was snel onder controle.”

Gymzaal De Meet

Gymzaal De Meet werd gebouwd in 1972. De afgelopen jaren is het complex gerenoveerd. Het was een gewilde sportlocatie. Drie basisscholen, waaronder het naastgelegen De Wissel, maakten gebruik van de faciliteiten. In de avonduren werd het gebouw gebruikt door verschillende sportverenigingen. De Meet is in eigendom van de gemeente Groningen.





De brandweer van Haren is aan het nablussen. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl





In de gymzaal zat veel hout verwerkt. De kans dat er de komende dagen vaker moet worden nageblust is groot. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl





Om de brand onder controle te krijgen werd de gymzaal met behulp van een mobiele kraan gesloopt. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie.





Rond de gymzaal zijn hekken geplaatst. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl





Een rechercheur is met een speurhond onderweg naar de gymzaal om onderzoek te doen naar de oorzaak. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl





Ook een tweede speurhond wordt ingezet. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie.





Om de oorzaak te achterhalen wordt een drone gereed gemaakt. Met de drone kan een overzicht van bovenaf worden gemaakt. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl





De drone wordt met uiterste precisie de lucht ingebracht. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie.





Door boven de gymzaal te hangen probeert de politie in beeld te krijgen waar de brand ontstaan is en hoe deze zich ontwikkeld heeft. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl