Spaantjesmarkt in café De Klikspaan groot succes: “Hele leuke reacties”

Foto: café De Klikspaan

De Spaantjesmarkt die zaterdagmiddag gehouden wordt in café De Klikspaan is een groot succes. Volgens eigenaresse Aileen Meijer is het hartstikke druk.

Hoi Aileen! Volgens mij hoor ik aan de geluiden op de achtergrond dat het flink druk is …

“Haha ja! We zijn om 12.00 uur open gegaan en het is vanaf het begin direct druk. Veel mensen komen een kijkje nemen. Uiteraard houden we ons daarbij aan de coronamaatregelen. Er mogen niet meer dan zoveel mensen in het café. En dat gaat tot nu toe ontzettend goed. Ook krijgen we heel veel leuke reacties te horen van mensen. Dus heel tof!”

Vorige week vertelde je dat je verschillende kraampjes wilt inrichten waar spullen verkocht kunnen worden …

“Klopt. En dat hebben we ook gedaan. Mensen kunnen vandaag van alles kopen. Van bonbons tot planten en van huisgemaakte snert tot kersttruien. Wat er het meest in trek is? Ik denk toch wel de bierpakketten en de bonbons. Die vinden gretig aftrek. Echt super leuk!”

Spaantjesmarkt

De Spaantjesmarkt is een gevolg van de coronacrisis. Door de maatregelen zijn cafés sinds halverwege oktober gesloten. Meijer liet vorige week weten dat het ondernemersbloed altijd blijft stromen en zo kwam men op het idee om winkeltje te spelen, om spullen te verkopen in het café. Behalve in het café gebeurt dat ook in een aantal kraampjes die tegen de gevel staan. Op de markt wordt geen drank geschonken want dat mag niet volgens de maatregelen.

De Spaantjesmarkt is nog tot 17.00 uur te bezoeken in café De Klikspaan, aan de Rabenhauptstraat 78.