SP: “Sluiting Niemeyer is vreselijk voor de mensen die er werken”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP in de Groningse gemeenteraad noemt het nieuws van de sluiting van tabaksfabriek Niemeyer een zwarte dag voor Groningen. Hij noemt het vooral heftig voor de mensen die er werken.

“Voor de mensen die er werken en hun gezinnen is het vreselijk”, zegt Dijk. “Als je geconfronteerd wordt met zulk nieuws dan is dat heel heftig. Gelukkig zijn de vakbonden heel goed bezig voor deze mensen. Ik weet dat er heel hard gewerkt wordt aan een sociaal plan voor deze werknemers. Mijn oproep aan de vakbonden is ook om te proberen om er zoveel mogelijk uit te halen.”

Taak voor de gemeente

Volgens Dijk moet ook de gemeente in actie komen. “Bij Niemeyer werken ook vijftig menen die een arbeidscontract bij Iederz hebben. Zij gaan hun werkplek verliezen en ik heb begrepen dat er heel hard gewerkt gaat worden om hen aan ander werk te helpen. Het is belangrijk dat deze mensen en hun gezinnen niet geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen.”

Meer zeggenschap

De sluiting van Niemeyer komt niet helemaal onverwacht. In oktober gingen de geruchten over een mogelijke sluiting al. “Dit toont maar weer eens haarfijn aan dat wat ons betreft de werkende mensen meer zeggenschap over een bedrijf moeten krijgen als er in een bedrijf gesproken wordt over overnames, fusies of andere strategische keuzes. Als zij meer zeggenschap hadden gehad was dit nooit gebeurd. Met het verdwijnen van Niemeyer wordt Groningen, maar worden vooral de mensen die er werken, slachtoffer van het verplaatsen van productiewerk naar lage lonen landen. Behalve in Groningen speelt dit ook in de rest van Nederland. En dat is een groot probleem. Wij vinden dat dit anders georganiseerd moet worden.”

Productiewerk

Terwijl volgens Dijk er veel behoefte is aan productiewerk. “In het verleden hebben we gezien dat de productie van echte Groningse producten uit de regio verdwenen is. We hebben het over typisch productiewerk. Werk waar heel veel behoefte aan is. Daar moet iets aan gebeuren.”

