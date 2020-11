SP: “Richt een fonds op voor inkomensondersteuning en armoedebestrijding”

nieuws

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad wil dat er een Sociaal Investeringsfonds opgericht gaat worden voor mensen met een laag inkomen. Het voorstel wordt komende woensdag ingediend tijdens de behandeling van de begroting door de gemeenteraad.

In de gemeente bestaat er op dit moment al wel een Stedelijk Investeringsfonds. Hiermee wordt er gespaard voor grote investeringen in de infrastructuur en bouwprojecten. De SP wil dat zo’n fonds er ook komt voor investeringen in inkomensondersteuning en armoedebestrijding. Volgens de fractie loopt de gemeente Groningen hierin ver achter op andere gemeenten.

Sociaal Investeringsfonds

“Al jaren zegt het gemeentebestuur dat er geen geld is om mensen met een laag inkomen eerder inkomensondersteuning te bieden”, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Maar we zien wel dat er steeds extra miljoenen aan de binnenstad, Grote Markt en Kunstwerf worden uitgegeven.” Groningen is één van de weinige gemeenten in Nederland waar mensen pas inkomensondersteuning krijgen als ze vijf jaar lang van een laag inkomen hebben geleefd. De SP wil dit na drie jaar toekennen. “Om voor dit soort vooruitgang geld beschikbaar te stellen, willen we een Sociaal Investeringsfonds oprichten. Zeker met de economische gevolgen van de coronacrisis moeten daar geld voor opzij zetten.”

Organiseren van solidariteit in de samenleving

De SP hoopt dat er woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering steun komt van linkse, christelijke en lokale partijen. “Met de steun van deze partijen zou er een grote meerderheid ontstaan waarmee de solidariteit in de samenleving georganiseerd kan worden. Als de coronacrisis iets geleerd heeft, is dat mensen van individualisme naar samenwerking willen. Een Sociaal Investeringsfonds kan hier een mooie uitwerking van zijn.”