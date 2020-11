Soepele eerste dag in XL-testlocatie MartiniPlaza; 400 tests afgenomen

nieuws

Foto: Jelmer Wijnstra

Volgens de Veiligheidsregio Groningen is de eerste testdag in de maandag geopende XL-coronatestlocatie in MartiniPlaza opvallend soepel verlopen. Er werden 400 tests uitgevoerd.

“We zijn tot nu toe erg tevreden over hoe de teststraat loopt. De enige problemen waar we tegenaan zijn gelopen zijn een gevolg van het landelijke systeem wat gebruikt wordt voor het versturen van de uitslagen. Tussen de afname van de sneltest en het moment dat de geteste persoon de uitslag heeft, kan nu nog vier uur zitten. Dit willen we graag terugbrengen naar een uur, zodat je je uitslag misschien al hebt als je bijna thuis bent”, aldus woordvoerder Kirsten Smit van de Veiligheidsregio Groningen.

De komende dagen worden gebruikt als testperiode, de openingstijden zijn daarom nog beperkt. De personele bezetting in de teststraat, waarbij nu nog gebruik wordt gemaakt van Defensiepersoneel, wordt mede bepaald tijdens de testperiode. De GGD en de Veiligheidsregio bepalen aan de hand van deze gegevens of er extra personeel nodig is voor de teststraat, of dat er personeel verplaatst kan worden vanuit andere testlocaties in de provincie.