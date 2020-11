Sloop woningen Johannes Vermeerstraat bijna voltooid

nieuws

Foto: Jacob de Vries

De sloop van de woningen aan de Johannes Vermeerstraat is bijna voltooid. De verwachting is dat de komende dagen de laatste huizen tegen de vlakte gaan.

In de straat in de Schildersbuurt gaan nieuwe woningen gebouwd worden. Voor hiermee begonnen kan worden moeten eerst de bestaande huizenblokken wijken. De bewoners moesten uiterlijk 31 augustus hun woningen verlaten hebben. Daarna is een bedrijf begonnen met het strippen van de woningen. Zo werden deuren verwijderd en werden leidingen weggehaald. Sinds een aantal dagen is een kraan bezig met de daadwerkelijke sloop. Een ooggetuige meldt dat dit allemaal heel netjes en zorgvuldig gebeurd. Zo worden de materialen van het dak na de sloop op een aparte stapel gelegd. Het sorteren geldt ook voor kozijnen en andere materialen.

De sloop van de woning kende aanvankelijk een valse start. Eind augustus kwam een bewoonster de straat in fietsen toen ze zag dat verschillende mannen haar berging aan het leeg halen waren. Een berging die nog vol stond met spullen die nog verhuisd moesten worden. Huisraad, kleding en kostbare spulletjes belandden in een container en raakten in sommige gevallen zwaar beschadigd. Woningcorporatie Nijestee heeft later deze schade vergoed.