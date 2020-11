Slimotheek leent slimme technologie uit aan ouderen

In de Vondelflat in De Wijert is deze week de eerste Slimotheek van ons land geopend. De slimotheek is een initiatief van GeneratieThuis, in samenwerking met de gemeente Groningen.

GeneratieThuis biedt praktische instrumenten voor ouderen, op het gebied van wonen en technologie. De Slimotheek is een uitleenpunt voor slimme technologie, en met de producten die er te krijgen zijn, worden ouderen en hun mantelzorgers geholpen bij de dagelijkse zorg.

Een populair product in deze coronatijd is de seniorentablet. Dit gebruiksvriendelijke tablet voor ouderen is al aardig ingeburgerd. De relatief nieuwe robotkat is dat nog niet. De robotkat reageert, beweegt, spint en miauwt als een echte kat. En is daarmee een leuk gezelschapsdier, bijvoorbeeld voor dementerende ouderen.

Mocht de Slimotheek een succes worden, dan wil de gemeente ook op andere locaties in de stad dergelijke uitleenpunten openen. De slimotheek in de Vondelflat is van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend.