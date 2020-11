Slim pillenpotje stimuleert therapietrouw patiënten met tbc

nieuws

Het UMCG start als eerste ziekenhuis ter wereld met een proef die er voor moet zorgen dat patiënten met tbc vaker op het juiste moment hun medicatie innemen.

Tijdens de proef krijgt de patiënt dagelijks een herinnering op de telefoon. Als hij of zij daarna een pil uit zijn pillenpotje haalt, gaat er een signaal naar de behandelaar. Deze weet dan of de patiënt de medicatie heeft genomen. Als deze niet reageert, kan de zorgverlener onmiddellijk ingrijpen. De pilot met dit ‘Pill Connect-systeem” loopt in de tbc-kliniek in UMCG Beatrixoord. Er doen twaalf patiënten aan mee.

Tuberculose blijft wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken, ondanks dat het te genezen is met effectieve medicatie. Het probleem is dat patiënten deze medicijnen meerdere maanden heel precies en gedisciplineerd moeten innemen. Dit is erg moeilijk om vol te houden. Als patiënten hun medicatie niet regelmatig innemen hebben ze niet alleen zelf een hoger risico om te overlijden, maar kunnen zij ook resistente tbc naar anderen verspreiden. Dankzij de herinnering per telefoon kan men veel eenvoudiger controleren of de patiënt goed bezig is.