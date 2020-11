“Situatie San Carlos lijkt niet zorgwekkend, orkaan treft vooral noorden”

nieuws

Uit eerste berichten blijkt dat orkaan Iota de stad San Carlos in Nicaragua niet vol geraakt heeft. Dat zegt Muriël Duindam van de Stedenband Groningen-San Carlos.

Hoi Muriël! Heb je de afgelopen uren veel contact gehad met mensen in San Carlos?

“Nou, dat gaat best wel lastig. Eén van de contactpersonen die we daar hebben die verblijft momenteel in Nederland dus we zijn op dit moment heel erg aangewezen op berichtgeving in de media en we volgen nauwlettend de radarbeelden van weerstations. Dat we op dit moment geen contact hebben met mensen aldaar komt ook vanwege het tijdsverschil.”

Toch zeg je dat de situatie niet zorgwekkend lijkt?

“Ja, dat is een eerste inschatting. Als we de beelden bestuderen, en ook de radar bekijken, dan zien we vooral dat het noordelijk deel van Nicaragua getroffen wordt. Dat is dezelfde regio die onlangs ook door een orkaan getroffen werd. Wel heeft het hele land, en dus ook San Carlos, te maken met windstoten en veel regen. De meeste schade zal echter in het noorden zijn. En dat is natuurlijk vreselijk. Ik verwacht dat deze orkaan overstromingen veroorzaakt en ook dat er huizen verwoest zijn.”

Behalve Nicaragua lijkt ook Honduras zwaar getroffen te worden. Hoe ernstig is dit voor deze regio en voor San Carlos in het bijzonder?

“Ernstig. Het land heeft niet alleen te maken met deze orkanen. Net als hier in Nederland heeft ook het coronavirus daar toe geslagen. Daarnaast heeft het land te maken met een politieke en economische crisis. Dat nu het noorden van het land opnieuw getroffen wordt is ernstig omdat dit gebieden zijn met een inheemse bevolking. Er wonen bijvoorbeeld veel Miskito indianen. Een bevolkingsgroep die door de overheid eigenlijk altijd vergeten wordt. Dus dit is absoluut geen plezierige situatie.”

Hoe gaat het nu verder?

“We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Mochten we de komende uren toch een ander beeld krijgen, dat San Carlos hard geraakt is, dan laat ik dat weten.”

Orkaan Iota

Iota kwam afgelopen nacht Nederlandse tijd als een categorie 4 storm aan land in Nicaragua. Dit ging gepaard met veel wind, regen en huizenhoge golven. Eerder was het nog een orkaan van de zwaarste categorie waarbij er windsnelheden boven de 250 kilometer per uur werden gemeten. Iota is daarmee de zwaarste Atlantische orkaan van dit jaar. Opvallend is dat precies twee weken geleden hetzelfde gebied getroffen werd door orkaan Eta.

Stedenband San Carlos

San Carlos ligt in het zuidoosten van Nicaragua, dichtbij de grens met Costa Rica en is de hoofdstad van het departement Río San Juan. In de havenstad, gelegen aan het Meer van Nicaragua, wonen zo’n 51.000 inwoners. Sinds de jaren tachtig heeft San Carlos een stedenband met de gemeente Groningen.

Eta & Iota with back-to-back category 4 hurricane landfalls, just two weeks apart. A tragedy in Nicaragua. pic.twitter.com/NnTL95OzvV — Dakota Smith (@weatherdak) November 17, 2020