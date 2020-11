Sinterklaas: “Zet allemaal je schoen vanavond”

nieuws

Foto: screenshot / omroep NTR / NPO3

Sinterklaas is gearriveerd in Nederland. Zaterdagmiddag rond 12.15 uur zette de Goedheiligman voet aan wal in een niet nader genoemde locatie. Vanwege de coronamaatregelen gaat de intocht in Groningen dit jaar niet door.

Omdat nagenoeg alle intochten afgelast zijn werd er volop naar de televisie gekeken. Ook in Groningen gebeurde dit. Want het was lange tijd onzeker of Sinterklaas überhaupt wel met zijn stoomboot aan zou meren. Kijkers van het Sinterklaasjournaal konden afgelopen week zien dat de boot stil was komen te liggen omdat de kolen op bleken te zijn. Uiteindelijk kwam toch alles goed en meerde de boot aan, aan de ‘Dieuwertje Blokkade’. Deze kade is vernoemd naar presentatrice Dieuwertje Blok die het programma voor het twintigste jaar presenteert.

Schoen zetten

Daarna volgde een defilé bij het Pietenhuis waar Sinterklaas dit seizoen ‘thuiswerkt’. Verschillende steden en gemeenten presenteerden zich waarbij er tekeningen en cadeautjes werden overhandigd. Sinterklaas eindigde met een persoonlijke boodschap aan alle Nederlanders. Want ondanks dat door de coronacrisis dit jaar alles anders is, mag iedereen vanavond zijn schoen zetten.

Oude gemeente Haren

Vrijdagavond werd bekend dat ondanks dat Sinterklaas thuiswerkt hij dit jaar wel van plan is om Haren en omliggende dorpen wil gaan bezoeken. De Commissie Intocht Haren liet weten dat de Goedheiligman vanaf 19 november door de oude gemeente Haren zal zwerven om schoenen te vullen en om rond 5 december kinderen te verrassen.

Deel dit artikel: