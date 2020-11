Sinterklaas gaat Haren tóch bezoeken

nieuws

Foto: Commissie Intocht Haren

Sinterklaas gaat dit jaar tóch de oude gemeente Haren bezoeken. Dat meldt de Commissie Intocht Haren die afgelopen periode meldde dat vanwege de coronamaatregelen de intocht niet door gaat en dat ook de werkkamer dit jaar niet bezocht kan worden.

De Commissie Intocht Haren heeft contact gehad met Sinterklaas en daaruit is gebleken dat de Sint wel degelijk van plan is om Haren te bezoeken. Vanaf 19 november zal hij door Haren en de omliggende dorpen zwerven om schoenen te vullen en rond 5 december worden kinderen verrast. De werkzaamheden van de Sint zullen gevolgd worden door een cameraploeg. Vanaf 19 of 20 november zullen er dagelijks filmpjes gepubliceerd worden en kunnen kinderen alle belevenissen op de voet volgen.

Voorts doet Sinterklaas de oproep aan kinderen en ouders om hun huizen of straten te versieren met Sint-versieringen. Met deze versieringen zijn dit jaar leuke prijzen te winnen. Aan de Brinkhorst in Haren, naast de speelgoedwinkel, wordt een grote Sint-brievenbus geplaatst waar kinderen post voor de Sint in kunnen stoppen. Tekeningen en knutsels die in de bus gestopt worden zullen door Sinterklaas uitgestald worden in de etalage van de speelgoedwinkel.