Sint Martinusconcert gaat online

Het Sint Martinusconcert tijdens een eerdere editie. Foto: Vrienden Martinikerk

Het jaarlijkse Sint Martinusconcert op 11 november, dat traditioneel in de Martinikerk wordt gehouden, is dit jaar online te bekijken. Dat laat de Vereniging Vrienden Martinikerk weten.

Vanwege de coronamaatregelen zouden er maar heel weinig mensen in de kerk mogen zitten waardoor de Vereniging besloten heeft het concert via online-kanalen uit te zenden. “Corona rijdt ons in de wielen, maar het concert gaat zeker door”, zegt voorzitter Jan Derksen. “We nemen het hele concert van tevoren op en zetten de opnamen om kwart voor één op 11 november op onze website klaar. Ons publiek kan het concert ook later digitaal bijwonen.”

Uitvoerenden van het concert zijn beiaardier Auke de Boer, organist Eeuwe Zijlstra en muziekdocent Marcel den Os met zijn koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging. Ook voor Sint Martinus is er een rol weggelegd in de uitzending.”

Naast het Sint Martinusconcert vinden er dit jaar meer acties plaats rond 11 november. Zo wordt er een ‘lampies-wedstrijd’ gehouden voor scholieren die een foto van hun zelfgemaakte lampion in kunnen sturen en daarmee mooie prijzen kunnen winnen. Ook is er een theatervoorstelling van Het Houten Huis, een thuis te bezorgen benefietmaaltijd en een Kop d’r Veur-dienst in de Martinikerk.

