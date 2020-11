Sint Jozefkathedraal kleurt woensdagavond rood voor godsdienstvrijheid

nieuws

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Aanstaande woensdag is de Sint Jozefkathedraal in Groningen, net als 96 andere kerken in Nederland, rood gekleurd met licht. Op ‘Red Wednesday’ vragen de kerken aandacht voor het recht op vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

“Een toenemend aantal gelovigen in Nederland maakt zich zorgen over wat we wereldwijd zien, namelijk een stijging van het aantal mensen dat gediscrimineerd, vervolgd en gevangen wordt gehouden om hun geloof”, aldus Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland. “We zien dat regeringen, terreurgroepen en misbruikers keer op keer religieuze minderheden tot doelwit maken van hun plannen. Het kan niet zo zijn dat we stilzwijgend toestaan hoe iemand als Huma Younus, een 14 jarig meisje in Pakistan, wordt ontvoerd en vastgehouden zonder dat zij bescherming geniet van de rechtbank, alleen omdat ze tot de christelijke minderheid behoort.”

Via een live videoverbinding komen geïnteresseerden en deelnemende kerken op ‘Red Wednesday’ om 20.00 uur online samen voor een speciale online-mis.