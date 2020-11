Sint Jozefkathedraal kleurt rood op #RedWednesday

nieuws

De Onze LIeve Vrouw Kerk in Maastricht is één van de kerken die woensdagavond in het kader van ‘Red Wednesday’ rood aangelicht werd. Foto: Ramon Mangold

Tientallen kerkgebouwen in Nederland, waaronder de Sint Jozefkathedraal in Groningen, waren woensdagavond rood verlicht. Met de actie werd er aandacht gevraagd voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen in het bijzonder.

In totaal deden 119 kerken mee aan de actie. In de provincie Groningen waren ook de Kerk Maria ten Hemelopneming in Veendam, de Vituskerk in Winschoten en de Martinus–Willibrorduskerk in Sappemeer rood verlicht. “Het aantal kerken dat dit jaar deelnam was veel groter dan vorig jaar”, vertelt woordvoerder Dennis Peters. “Vorig jaar ging het om 47 deelnemers, dit jaar om 119. In de gemeente Groningen ging het om één deelnemer. Wellicht dat door de groei die we nu zien, en ook de aandacht die we krijgen, dat er volgend jaar meer Groningse deelnemers zijn.” Wel werden er minder Heilige Missen en verspervieringen gehouden, maar vanwege de geldende coronamaatregelen is dat niet vreemd.

“Het laat zien dat een toenemend aantal gelovigen in Nederland zich zorgen maakt over wat we wereldwijd zien: een stijging van het aantal mensen dat gediscrimineerd, vervolgd en gevangen wordt gehouden om hun geloof”, zegt directeur Peter Broeders van Kerk in Nood Nederland. “We zien dat regeringen, terreurgroepen en misbruikers keer op keer religieuze minderheden tot doelwit maken van hun plannen. Het kan niet zo zijn dat we stilzwijgend toestaan hoe iemand als Huma Younus, een 14 jarig meisje in Pakistan, wordt ontvoerd en vastgehouden zonder dat zij bescherming geniet van de rechtbank, alleen omdat ze tot de christelijke minderheid behoort.” De actie vond behalve in Nederland ook in tal van andere landen wereldwijd plaats.