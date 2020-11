Sharon Dijksma, die geboren werd in Hoogkerk, nieuwe burgemeester van Utrecht

nieuws

Foto: gemeente Amsterdam

Sharon Dijksma (PvdA) is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Utrecht. Dat heeft de gemeenteraad van de Domstad dinsdagavond bekendgemaakt.

Dijksma is de opvolger van Jan van Zanen (VVD) die afgelopen zomer burgemeester werd van Den Haag. Sinds zijn vertrek is Peter den Oudsten (PvdA), die eerder burgemeester was van de gemeente Groningen, waarnemend burgemeester. “Wij hebben er vertrouwen in dat Sharon Dijksma zal handelen met praktische wijsheid, zelfbewustzijn en dat ze laat zien wat ze doet ten dienste van anderen”, liet raadslid Heleen de Boer van GroenLinks weten die de voordracht bekendmaakte.

Sharon Dijksma werd geboren op 16 april 1971 in Hoogkerk. Tijdens haar tienertijd bezocht ze het Kamerlingh Onnes in de stad waar ze eindexamen vwo deed. Daarna volgde een studie Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, RuG, en Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Beide opleidingen maakte ze echter niet af. Na een politieke carrière bij de Jonge Socialisten werd ze in 1994 Kamerlid. Ze was op dat moment 23 jaar en was daarmee het jongste Kamerlid ooit. In het kabinet-Rutte II was Dijksma staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, in kabinet-Balkenende IV was ze staatssecretaris van Onderwijs. Sinds mei 2018 is ze wethouder in de gemeente Amsterdam.

