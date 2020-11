SGP: ‘Binnen anderhalf uur met de trein van Groningen naar de Randstad; Lelylijn is nodig’

nieuws

Foto: Alfenaar - https://www.flickr.com/photos/alfenaar/15371655120/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36458104

De SGP is voorstander voor de aanleg van de Lelylijn. De realisatie van een snelle treinverbinding met het Noorden is opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

“Vanuit Middelburg, Enschede, Groningen en Roermond moet je met de trein in maximaal anderhalf uur in de Randstad kunnen zijn. Dat betekent dat snellere treinen nodig zijn. En dat stappen gezet moeten worden richting een nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam/Almere en Noord-Nederland, de Lelylijn. Dit helpt bovendien om de woningnood in de Randstad te beperken en is goed voor de bedrijvigheid en de vitaliteit van krimpregio’s”, zo staat te lezen in het verkiezingsprogramma van de christelijke partij.

De Lelylijn is een te realiseren snelle spoorverbinding tussen de Randstad via Lelystad, Heerenveen en Drachten naar Groningen. Meer partijen hebben inmiddels laten weten voorstander te zijn. Sommige partijen willen dat de lijn daarbij doorgetrokken wordt richting Hamburg.

De @lelylijn staat in het verkiezingsprogramma van de SGP! pic.twitter.com/J2Mp2kvHqj — Sjoerd de Boer (@SjoerddeB) November 10, 2020