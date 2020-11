Schuiling: ‘Carbidschieten en feestjes bijzonder onverstandig tijdens oud en nieuw’

nieuws

Foto: montferlandjournaal.nl

Volgens Koen Schuiling is het nu nog te vroeg om te denken aan feestjes en andere evenementen tijdens oud en nieuw. De burgemeester liet donderdag verder weten dat hij carbidschieten nu nog bijzonder onverstandig vindt.

Feestjes tijdens kerst en jaarwisseling

Schuiling doet zijn uitspraken, omdat hij bang is dat het coronavirus na de feestdagen weer opflakkert. “De oproep blijft onveranderd. Vier de feestdagen voornamelijk in het eigen gezin, in een kleine kring”, zo stelt Schuiling. Evenementen organiseren, zoals Hubert Bruls (voorzitter van het veiligheidsberaad) dat woensdag uitsprak, ziet Schuiling nu nog niet zitten. “We kunnen pas op z’n vroegst half december zeggen hoe de situatie dan is. Daarom is het heel onverstandig om daarover te speculeren. Ik begrijp dat perspectief bieden goed is, maar duidelijk communiceren is dat ook.”

Carbidschieten

Woensdag verwacht Schuiling meer te weten over het carbidschieten in de Veiligheidsregio. Maar onverstandig vindt Schuiling het nu nog wel. “Er is een trend om het ieder jaar groter te maken. We zagen het vorig jaar, namelijk grote oplopen en veel kratten drank. Dat betekent socializen en dat betekent nu dus: niet doen!”

Boetes en waarschuwingen

Schuiling laat ook nog weten dat er vorige week, in de gehele Veiligheidsregio, 75 waarschuwingen zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels. 25 keer werd er een boete uitgedeeld.

Meer regionale maatregelen na 1 december

Na 1 december verwacht Schuiling dat een groot deel van de getroffen maatregelen vanuit de Rijksoverheid worden afgegeven, maar gedeeltelijk worden aangevuld met maatregelen die in Noord-Nederland zijn afgestemd.