Schoorsteenbrand aan Perklaan in Haren snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een schoorsteen van een woning aan de Perklaan in Haren heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 20.40 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit van de Harense brandweer en een hoogwerker van brandweer Stad ter plaatse stuurden. “Het lijkt allemaal wat mee te vallen”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Bewoners hadden de houtkachel brandden toen ze het op een gegeven moment niet vertrouwden. Wij hebben onze hoogwerker ingezet en zijn met de korf omhoog gegaan. Met behulp van een ramoneur hebben ze het schoorsteenkanaal schoongemaakt.”

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl lijkt de schade mee te vallen. “Je ziet de schoorsteen wel roken, en in de straat ruik je hem ook wel goed.” Voor zover bekend hoeft stichting Salvage niet ter plaatse te komen.