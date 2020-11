Scholieren verdiepen zich in Mysteries Helperzoom

nieuws

Foto: Sander van der Bij

Scholieren van de Groningse Schoolvereniging hebben zich vrijdag verdiept in het kunstwerk Mysteries die de ecologische zone langs de Helperzoom zichtbaar maakt. Volgens Ansjelly van Veen van het CBK Groningen was de dag een groot succes.

Hoi Ansjelly! Wat hebben jullie precies gedaan?

“Het gaat om een educatieproject rondom de kunstwerken die je langs het fietspad van de Helperzoom vindt. We hebben de samenwerking gezocht met de Groningse Schoolvereniging en wat we gedaan hebben is het opzetten van een ontdekkingstocht. Kunstenaar Will Beckers heeft uitleg gegeven over zijn kunstwerk Mysteries van Helperzoom, dat uit een tweeluik bestaat. Ook was een stadsecoloog aanwezig die uitleg gaf over de bijzondere waarde van de kunstwerken en het natuurgebied.”

En de kinderen moesten geloof ik ook zelf de handen uit de mouwen steken?

“Ja. Bij één van de kunstwerken, dat gemaakt is van wilgentakken, moesten nieuwe plantjes aangeplant worden. De kinderen hebben daarbij geholpen. En dat ging super goed. Sowieso was het een erg geslaagd event. Na de rondleiding was het de bedoeling dat ze op school onder begeleiding gingen werken aan een takkenvlecht-constructie. Begeleiding was daarbij nauwelijks nodig. De kinderen waren zo begeesterd en hadden erg goed opgelet, dat er nauwelijks begeleiding nodig was.”

Kinderen helpen bij het aanplanten van plantjes. Foto: Sander van der Bij

Wat wilden jullie met deze dag bereiken?

“Het belangrijkste doel was om de kinderen te raken door dat wat er in hun buurt aanwezig is. De kunstwerken bevinden zich langs een fietspad waar je wellicht dagelijks langs komt, maar waar je misschien geen oog voor hebt. Met dit project laten we jonge mensen onder begeleiding van een kunstenaar en een stadsecoloog de eigen buurt verkennen en op zoek te gaan naar de achtergronden. En voor de school was dit ook leuk. Door de coronacrisis is het nu erg lastig om educatieve uitjes te plannen, dus dit was ideaal.”

Gaan jullie binnenkort ook andere scholen benaderen?

“Wellicht wel, dat weten we nog niet. We hebben voor dit project de samenwerking gezocht met de Groningse Schoolvereniging omdat hun school in de buurt van het kunstwerk staat. Maar omdat het zoveel enthousiasme met zich mee brengt gaan we misschien wel nadenken om het breder uit te gaan zetten.”

Helperzoom

De Helperzoom is een ecologische zone met een migratie foerageer- en leefgebied waar zo’n 250 plantensoorten en 100 diersoorten voorkomen. Het kunstwerk Mysteries van Will Beckers bestaat uit een vlechtsculptuur met hazelaar en verwijst daarmee naar de omgeving. Het onderhoud aan de kunstwerken wordt door Beckers zelf gedaan.