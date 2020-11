Scholenmarkt voor groep acht dit jaar online: “Niet zo chill.”

De komende tijd moeten leerlingen van groep acht hun middelbare school gaan kiezen. Omdat er geen activiteiten georganiseerd mogen worden moet de kennismaking dit jaar online.

Daarvoor is maandag de website scholenmarktgroningen.nl gelanceerd. Op de website stellen middelbare scholen zich voor in filmpjes en kunnen leerlingen zich aanmelden voor online kennismakingsgesprekken met docenten en leerlingen van elke school. Die vinden volgende week plaats. “Het is natuurlijk next best,” zegt Nol Benders, bestuurder van CSG. “Het beste is als we dit allemaal fysiek kunnen doen, maar dit is een mooie en veilige oplossing.”

Leerlingen van groep acht zijn positief over de website. “Ik vind het wel handig,” zegt Quinten. “Anders had je helemaal niets. Maar het is wel jammer, want nu zie je niet echt waar je heen gaat en in welke klas je komt.” Zijn klasgenoot Rayan had toch liever een fysieke open dag bezocht. “Ik vind het niet zo chill. Ik had liever een kijkje genomen op de school. Maar met corona moet het wel, dus ik vind het wel oké. Het is fijn om een gesprek te kunnen voeren met docenten en zo.”

Hun meester Christiaan Nijenhuis hoopt ook dat er dit schooljaar nog open dagen gehouden kunnen worden. “Ik probeer er zo veel mogelijk tijd voor te maken in de les, zodat leerlingen meekrijgen wat er allemaal verandert. Deze website is daar denk ik een mooi middel voor. Tegelijkertijd blijft het belang van naar zo’n school toegaan heel belangrijk. Ik weet nog hoe fijn ik het vond om de school binnen te komen. Ik hoop voor de leerlingen dat ze dat straks ook kunnen doen.”

Benders heeft nog een advies voor de leerlingen. “Besteed er veel tijd aan en kijk goed op de site. Je gaat vier, vijf of zes jaar naar die school, dus het is ontzettend belangrijk om de goede keuze te maken.”

Er wordt gekeken om na de kerstvakantie fysieke open dagen te organiseren, maar of dat lukt hangt af van de maatregelen die dan gelden. Als dat niet kan wordt de website uitgebreid.