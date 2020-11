“Schade in San Carlos valt na orkaan Iota mee”

nieuws

De schade in San Carlos in Nicaragua blijkt inderdaad mee te vallen. Dat laat Muriël Duindam van de Stedenband Groningen-San Carlos weten.

“Het valt inderdaad mee”, zegt Duindam. “Er is wel veel regen gevallen maar qua wind is het meegevallen. Wel heb ik van onze coördinator begrepen dat er mogelijk nog een orkaan verwacht wordt. Deze lijkt wel over de regio van San Carlos en Costa Rica te gaan trekken. Dus dat is even iets om in de gaten te houden.”

Dinsdagmiddag liet Duindam al weten dat de schade in de havenstad waarschijnlijk mee zou vallen. Het precieze beeld was toen nog onduidelijk omdat er nog geen contact kon worden gelegd met de stad. In de nacht van maandag op dinsdag Nederlandse tijd kwam orkaan Iota als een categorie 4 storm aan land in Nicaragua. Dit ging gepaard met veel wind, regen en huizenhoge golven. Iota is één van de zwaarste Atlantische orkanen van dit jaar. De orkaan volgde uiteindelijk precies hetzelfde pad als de orkaan Eta van twee weken geleden. Met name het noorden van het land is zwaar getroffen.

Dat het land in twee weken tijd door twee orkanen wordt getroffen noemt Duindam verschrikkelijk. Het land heeft namelijk net als Nederland ook te maken met de coronacrisis en heeft ondertussen te kampen met politieke en economische problemen.