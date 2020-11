Sanering woonwagenkamp Helper Westsingel kost 3,7 miljoen euro

nieuws

Het gemeentebestuur trekt ruim 3,7 miljoen euro uit voor de sanering en herinrichting van het Kermis Exploitanten Terrein aan de Helper Westsingel.

Al meer dan veertig jaar is er sprake van plannen voor het woonwagenkamp. Eerst zouden er woningen gebouwd worden, maar in 2018 besloot de gemeente tot een opknapbeurt. Als de gemeenteraad volgende maand akkoord gaat, kan daar vanaf begin volgend jaar mee begonnen worden. Het gaat onder meer om de aanpak van de ontsluitingswegen en de vervuilde bodem, Ook is er sprake van gebrekkige aansluiting van de woonwagens op water, stroom, gas en riolering.

Tijdens de sanering moeten de woonwagens tijdelijk naar elders verkassen. Het aantal standplaatsen gaat terug van 19 naar 17. Over de aanpak is gesproken met de bewoners van het kamp. Wel moet de gemeente nog aparte afspraken maken met vier nog actief rondreizende kermisexploitanten. Zij kunnen naar een andere locatie, waar ook plek is voor een opslagloods voor hun bedrijfswagens.