Rutte: “Stijging aantal besmettingen bevalt mij niet”

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Premier Mark Rutte (VVD) vindt het zorgelijk dat het aantal besmettingen de laatste dagen aan het oplopen is. Dat heeft Rutte zaterdag gezegd tijdens een online bijeenkomst van de VVD.

Het aantal coronabesmettingen zit sinds afgelopen dinsdag weer in de lift. Eind-oktober werd er een piek bereikt waarbij er dagelijks meer dan 10.000 besmettingen bij kwamen. Vanaf 31 oktober is er een daling ingezet waarbij er afgelopen dinsdag iets meer dan 4.300 nieuwe besmettingen werden geteld. Daarna lopen de aantallen weer op waarbij er zaterdag 6.070 nieuwe gevallen ontdekt werden. Vrijdag liet Rutte al weten dat het de verkeerde kant op gaat, nu zegt de premier dat de nieuwe stijging hem niet bevalt.

De minister-president roept iedereen op om zich goed aan de maatregelen te houden want dan is er wellicht een versoepeling mogelijk in december. Begin december wil het kabinet de knoop doorhakken of deze versoepelingen mogelijk zijn zodat er tijdens de feestdagen wat meer mogelijkheden zijn om bij elkaar te komen. “Maar deze cijfers is dat lastig. Het is nog niet vast te stellen hoe erg het precies is. Dat gaan we komende dagen precies in de gaten houden”, aldus Rutte.