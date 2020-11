Rutte: “Besmettingscijfers gaan de verkeerde kant op”

nieuws

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Volgens premier Mark Rutte (VVD) gaat het de verkeerde kant op met de besmettingscijfers. De minister-president zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen dagen weer aan het oplopen is. Vrijdag werden er 5.933 nieuwe besmettingen gemeld. Dit is het hoogste aantal sinds vorige week vrijdag, maar nog wel lager dan de situatie drie weken geleden toen er ruim 9.800 besmettingen per dag bij kwamen. Volgens Rutte geven de cijfers van de afgelopen dagen ook een vertekend beeld vanwege een ict-storing afgelopen woensdag.

Of er in december versoepelingen mogelijk zijn en hoe we Kerst kunnen vieren is nog onduidelijk. Hier wordt begin december meer duidelijkheid over verwacht. “”Maar dan moeten die cijfers wel echt lager zijn dan ze vandaag zijn, want die gaan nu niet de goede kant op”, aldus Rutte.