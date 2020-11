Ruim zeventig procent van de burgemeesters wil messenverbod voor jongeren

nieuws

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat ruim zeventig procent van de burgemeesters een messenverbod wil voor jongeren. De burgemeesters maken zich zorgen over het toenemend aantal steekincidenten onder jongeren.

In het onderzoek heeft de NOS alle burgemeesters benaderd. Van hen vulden 194 de vragenlijst in. Daaruit blijkt dat 36% voorstander is van een verbod op een messen- en verkoopverbod, 22% is voorstander van alleen een messenverbod en 14% voor enkel een verkoopverbod. Negen procent van de burgemeesters ziet geen heil in een verbod. Uit cijfers blijkt dat het aantal steekincidenten onder jongeren de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Ging het in 2017 om 160 jongeren die betrokken waren bij een steekincident, in 2019 was dit opgelopen naar 380. Het aantal minderjarige slachtoffers verdubbelde van 100 naar 200.

Stiletto’s en vlindermessen

Volgens de wet is het dragen van steekwapens als stiletto’s en vlindermessen al verboden. Het is echter wel toegestaan om een mes korter dan 28 centimeter op zak te hebben. Meerdere burgemeesters hebben de afgelopen periode al aan minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie gevraagd om een landelijk verbod op het dragen van messen voor jongeren.

Verkoop messen in de gaten houden

De Groningse gemeenteraad besteedde op 16 september aandacht aan een messenverbod in de gemeente. Raadslid Yaneth Menger van 100% Groningen stelde dat de fractie zich grote zorgen maakte en wilde van het College weten of het bereid is om een messenverbod in te stellen. “Ja, we maken ons zorgen”, liet burgemeester Koen Schuiling (VVD) toen weten. “De inzet van de politie is ook gericht op de problematiek. Er wordt op dit moment een onderzoek gedaan, waar ik nog niet op kan vooruitlopen, maar het heeft onze aandacht. Wat we wel als College gedaan hebben, in navolging op wat de burgemeester van Zaanstad gezegd heeft, is een oproep gedaan om de verkoop van messen aan minderjarigen in de gaten te houden, en terug te dringen dan wel in het geheel uit de sluiten.”

Wet Wapens en Munitie

Het mogen en kunnen dragen van messen wordt volgens de burgemeester op dit moment bepaald door de wet Wapens en Munitie. “Dit bepaald wie belast is met de handhaving van wapens. Op dit moment is er een werkgroep aan de gang bestaande uit een aantal gemeenten, het ministerie van Justitie en Veiligheid , het OM en de politie die kijken of de regels wel helemaal passen bij de actuele situatie. Dit gaat bepalen welk instrumentarium gemeenten hebben om hier mee om te gaan.”