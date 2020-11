RUG benoemt eerste twee hoogleraren voor Aletta Jacobs leerstoelen

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Prof. dr. Marijtje van Duijn en prof. dr. Hilda Amsing zijn, sinds maandag, de eerste twee hoogleraren die door de Rijksuniversiteit Groningen zijn aangesteld in het kader van het Aletta Jacobs Stimuleringsfonds. Met dit fonds wil de RUG meer vrouwelijke hoogleraren aanstellen.

De twee hoogleraren zijn aangesteld aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Amsing gaat zich binnen haar leerstoel ‘Geschiedenis van het Nederlandse onderwijs’ richten op de historische context van onderwijs in Nederland. Van Duijn gaat binnen haar leerstoel ‘Statistiek – Modellen voor Sociale Netwerkanalyse’ statistische modellen ontwikkelen en toepassen om sociale netwerken te analyseren.

De vijftien Aletta Jacobs leerstoelen worden verdeeld over elf faculteiten. Met het stimuleringsfonds kunnen de faculteiten bestaande Universitair Hoofddocent-posities (UHD nog dit jaar omzetten naar Hoogleraarposities. De RUG wil in 2025 minimaal 33 procent vrouwelijke hoogleraren hebben, zo meldde rector Cisca Wijmenga donderdag in de Universiteitsraad.